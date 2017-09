Incidente a Portonaccio: investimento mortale sulla via Tiburtina

Incidente mortale a Portonaccio dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto. E' accaduto intorno alle 20:45 di sabato 2 settembre sulla via Tiburtina. Per il pedone, che si presume sia un senza fissa dimora ma che ancora non è stato identificato, non c'è stato nulla da dare. L'incidente mortale all'altezza del ponte ferrovario della Tiburtina, incrocio via Portonaccio.

Investimento mortale sulla Tiburtina

Ancora da accertare l'esatta dinamica del sinistro, sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti del Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale. Ad investire il pedone una Hyundai x35, con l'automobilista fermatosi a prestare i primi soccorsi.