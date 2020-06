Incidente sulla Tiberina: scontro tra una moto ed un tir, morto 39enne

Incidente mortale sulla via Tiberina dove ha perso la vita un motociclista di 39 anni. Il sinistro intorno alle 7:00 di lunedì 22 giugno nel territorio di Fiano Romano.

A scontrarsi per cause in via di accertamento una moto Yamaha con a bordo la vittima, ed un tir condotto da un uomo italiano di 48 anni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale di Fiano Romano, coordinati sul posto dal comandante del Corpo Fabrizio Arpino, la moto ed il tir procedevano in direzione Roma, all’altezza del civico 108, nel tratto cittadino della consolare, lo scontro.

Ad avere la peggio il 39enne alla guida della moto, per lui non c’è stato nulla da fare. Identificato in un 39enne residente nel vicino Comune di Civitella San Paolo, la salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Disposta l’autopsia.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi il camionista. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale e sottoposto ai test tossicologici ed alcolemici di rito. Sequestrati sia il tir che la moto.