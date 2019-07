Incidente sul Raccordo, morto 25enne sbalzato fuori dalla Smart: acquisite le telecamere 

Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere per capire se siano coinvolti altri veicoli. Sul posto però è stata ritrovata solo la Smart deformata dallo schianto. Durante l'impatto i ragazzi, amici, sono stati sbalzati fuori dalla macchina. Per Stefano Branco, 25 anni, guardia giurata di Marino, non c'è stato niente da fare. E' morto sul colpo. L'altro passeggero, 23 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo con l'eliambulanza. E' successo ieri sul Grande Raccordo Anulare.

La smart con il tettuccio apribile viaggiava sulla carreggiata esterna, quando all'altezza dell'uscita di Acilia, chilometro 58+900, ha imboccato la corsia di sorpasso e in pochi attimi ha iniziato a sbandare, si è ribaltata più volte, e si è schiantata contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che ora hanno acquisito le immagini delle telecamere.

Non è esclusa l'ipotesi che nell'incidente sia rimasto coinvolto anche un altro mezzo, un pirata della strada fuggito dalla scena del sinistro. Verranno anche ascoltati eventuali testimoni e il racconto del ragazzo ricoverato in ospedale, che al momento non risulta in pericolo di vita.

E sono tre gli incidenti mortali nella Capitale in un arco di tempo brevissimo. Una scia di sangue che ha segnato le strade cittadine in nemmeno 12 ore. All'alba di oggi una donna di 41 anni è morta alla guida di una moto sulla Tangenziale est. E ancora questa mattina, a Telanti, un ragazzo di 30 anni, sempre conducente di una motocicletta, ha perso la vita durante uno scontro con un'auto.