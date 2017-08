Incidente a Setteville di Guidonia: perde controllo dello scooter, un morto

Incidente mortale nella notte tra il 22 e 23 agosto a Setteville di Guidonia. E' successo intorno all'una e quaranta. Un uomo di 60 anni, in sella al suo scooter Honda, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo finendo la propria corsa sulla rotatoria che incrocia tra via Casal Bianco e viale Valle dell'Aniene.

Sul posto, allertati dai passanti che hanno assistito alla scena, i Carabinieri di Tivoli, i sanitari del 118 e la Polizia Stradale di Albano titolare delle indagini. Fatale l'impatto per il 60enne che è morto sul colpo. Gli agenti, dopo i rilievi del caso, hanno chiuso la strada fino alle sei del mattino limitando il traffico nella zona di Marco Simone e Setteville Nord.