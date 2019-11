Incidente sulla Casilina: investito mentre attraversa sulle strisce pedonali, morto un uomo

Investimento mortale a San Cesareo. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 5:30 di giovedì mattina sulla via Casilina. Vittima un uomo di 70 anni, residente nella stessa cittadina alle porte di Roma. Lo scrive FrosinoneToday.

Secondo quanto si apprende l'uomo sarebbe stato travolto da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali. Sbalzato in aria per diversi metri, il pedone ha poi sbattuto violententemte la testa in terra, morendo praticamente sul colpo. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.