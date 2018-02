Cesano piange Salvatore Alaia: il presidente del Cross Roads Calcio morto in un incidente sull'Aurelia

"Bisogna sempre andare avanti", questa una delle frasi che Salvatore Alaia, presidente dell'Asd Cross Roads Calcio Formello ripeteva nei momenti di difficoltà. A ricordare il suo sorriso, la sua voglia di vivere e la sua positività l'allenatore dei portieri della sua squadra di calcio, Francesco Formiconi. Nato a Pomigliano d'Arco ma romano di adozione, Salvatore Alaia è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri sulla via Aurelia.

Morto il presidente del Cross Roads Formello Calcio

Cinquantadue anni, sposato con Paola, Salvatore Alaia lascia tre figli di 26, 22 e 14 anni. Conosciuto ed apprezzato da tutta la comunità di Formello, dell'Olgiata e Cesano, il 52enne oltre ad essere presidente dell'Asd Cross Roads Calcio Formello svolgeva la stessa mansione anche alla Pro Loco di Formello. A condividere con lui amicizia e passione per il calcio Francesco Formiconi, che cominciò con lui all'As Fidia calcio a 5. Tre anni fa l'acquisizione del titolo sportivo della Vic Formello, poi divenuta Cross Roads Calcio. Iscritta nei gironi della Terza Categoria laziale, la società di Formello è seconda in classifica nel Girone E ed, oltre alla prima squadra, cura anche il settore giovanile con numerosi iscritti alle squadre Juniores, Giovanissimi e Piccoli Amici (quelli che erano i Pulcini).

Cesano in lutto per la morte di Salvatore Alaia

Amato, stimato ed apprezzato in tutta la comunità, sono decine i messaggi di cordoglio sulle pagine dei social di Cesano, Formello e l'Olgiata. Fra questi anche il suo allenatore dei portieri che postando una foto (in basso) che spiega più di mille concetti scrive: "Sei stato un amico, un fratello, un secondo padre, sei stato capace di perdonare i miei errori da ragazzo - il ricordo di Francesco Formiconi -. Dal centro estivo a cui partecipavo, fino a diventare un tuo allenatore. Iniziammo un percorso insieme, diventai il tuo preparatore dei portieri, un tuo collaboratore, un tuo amico. Le tue battute, il tuo sorriso, la tua estrema gentilezza mi mancheranno ogni giorno. Riposa in pace Presidente, tu che ora stai in paradiso perché il purgatorio l'hai fatto qui".

Cesano in lutto per la morte di Salvatore Alaia

Decine anche i messaggi sulla pagina facebook del presidente: "Ciao Totore", posta Giangaspare D'Elia. "Ci uniamo al dolore della famiglia" si legge sulla pagina facebook di Cesano Comitato. Ed ancora: "Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai sprigionato - ‎ il ricordo di Laura Vellucci - continuerà a sostenerci nel tuo ricordo, di uomo, amico, marito e padre esemplare rallegrando le nostre giornate. Proteggi la tua meravigliosa famiglia, riposa in pace Salvatore".

Incidente mortale sulla via Aurelia

Salvatore Alaia è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto il 22 febbraio sulla via Aurelia. Fatale per il 52enne l'impatto fra lo scooter Yamaha T-Max che stava conducendo ed un bus Cotral della linea Roma-Cerveteri-Ladispoli.

Ad amici, conoscenti e parenti di Salvatore Alaia le condoglianze della redazione di RomaToday.