Incidente sulla Salaria, scontro tra auto e moto: morto 26enne romano

Ancora una tragedia sulla strade. Dopo l'incidente mortale avvenuto sulla A1 Roma Napoli, tra Guidonia e Fiano Romano, un altro dramma.

Questa volta è avvenuto lungo la Salaria, all'altezza di Ponte Buita nel territorio di Rieti, nel tardo pomeriggio del 30 maggio. A perdere la vita, come riferisce la Polizia Stradale, un ragazzo di 26 anni, di Roma, è deceduto per le lesioni riportate.

Il ragazzo era in sella a una moto quando, per cause che sono ancora da accertare, si è scontrato con un'auto che andava verso Rieti. Dopo l'impatto la moto è finita contro il guard rail e il ragazzo che è stato sbalzato diversi metri più avanti. Sul posto carabinieri, polizia stradale, vigili del fuoco e sanitari del 118.