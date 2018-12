Incidente sulla diramazione Salaria: morto un ciclista

Incidente mortale oggi 4 dicembre sulla strada statale 4dir diramazione Salaria. A perdere la vita un ciclista coinvolto nel sinistro. Per permettere i rilievi è stato temporaneamente chiuso l'innesto sulla SS4 Via Salaria in prossimità di Passo Corese (km 0,300), nel comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti.

