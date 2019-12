Non rientra a casa e i genitori denunciano la sua scomparsa: trovato morto dopo incidente stradale

Quando lo hanno trovato privo di vita all'interno della sua auto incidentata era morto da più di due ore. Si chiamava Romano Francesco Barba il 44enne deceduto in seguito ad un sinistro stradale avvenuto alle prime ore di mercoledì 11 dicembre ad Ostia Antica. Una tragedia nella tragedia, con i parenti del 44enne che, poco prima che gli comunicassero la tragica notizia della morte del figlio, ne avevano denunciato la scomparsa al Commissaraito Lido della Polizia di Stato preoccupati dal fatto che non fosse rientrato a casa e fosse rimasto fuori tutta la notte.

Quarantaquattro anni, residente nella zona di Torrino Mezzocammino, Romano Barba è stato trovato privo di vita nell'abitacolo della sua Nissan Micra, dopo che la stessa è finita per cause in via di accertamento all'interno di un giardino di pertinenza della Bocciofila Ostia Antica.

Una dinamica che gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale stanno cercando di ricostruire nei dettagli. Secondo quanto accertato in seguito ai rilievi scientifici, la vettura condotta dal 44enne stava viaggiando sulla via del Mare in direzione del litorale. All'altezza di via Cardinal Cybo, Romano Barba avrebbe perso il controllo della vettura uscendo fuori strada.

Prima di terminare la propria corsa nell'area verde che si trova fra via della Gente Salinatoria e viale dei Romagnoli la Micra avrebbe impattato violentemente contro un albero per poi terminare nel giardino dove, stamattina poco dopo le 8:00, è stata trovata.

Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e tre pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatane il decesso di Romano Barba. Sul posto, come detto, anche il medico legale, che ha poi stabilito l'orario del decesso un paio di ore prima del rinvenimento.