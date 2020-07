Incidente sul Raccordo Anulare: scontro tra auto e moto, morto centauro

Incidente stradale con esito mortale sul Grande Raccordo Anulare di Roma, tra gli svincoli di Tiburtina e Casilina. A perdere la vita un motociclista dopo lo scontro con un'auto. Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori è stata temporaneamente bloccata la carreggiata esterna all'altezza del km 30,000.

Il sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto una vettura e una motocicletta. Ad avere la peggio il centauro, morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Sul posto il personale di Anas e la Polizia Stradale impegnata nello svolgere i rilievi scientifici al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Terminati i soccorsi il tratto di carreggaita bloccato è stato riaperto con il traffico tornato progressivamente alla normalità.