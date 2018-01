Incidente sul raccordo, scooter contro un autocarro: morto un motociclista

Grave incidente stradale sul grande raccordo anulare. Al chilometro 50, in carreggiata interna, tra Ardeatina e Laurentina, si sono scontrati uno scooterone e un autocarro. Ad avere la peggio il centauro, rimasto da prima gravemente ferito nell'impatto e poi morto dopo il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno a lungo tentato di rianimare il centauro.

Il tentativo di rianimarlo

L'incidente è avvenuto intorno alle 8. Personale Anas e Polizia Stradale di Settebagni sono intervenuti sul posto per le verifiche del caso e per le deviazioni. Nel tratto interessato la viabilità è stata per oltre due ore deviata su una sola corsia, a causa di un restringimento della carreggiata.

La dinamica

Dalle primissime informazioni raccolte sembrerebbe che al momento dell'impatto l'autocarro fosse fermo sulla corsia d'emergenza. Qui è stato centrato in pieno dallo scooterone, il cui conducente è stato sbalzato sull'asfalto.

Pesanti le ripercussioni al traffico, con code da Prenestina all'uscita Eur.