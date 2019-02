Tragedia sul Raccordo Anulare: perde controllo dell'auto, un morto e un ferito grave

Doppia tragedia sulle strade di Roma, con due morti in un'ora. Uno sul Grande Raccordo Anulare, l'altro in via Appia Nuova, all'altezza di Marino.

Incidente mortale sul Raccordo Anulare

Il venerdì nero è iniziato poco dopo le 16:30 quando un'auto bianca ha sbandato con una dinamica ancora tutta da appurare, in carreggiata esterna, all'altezza di Ponte Galeria, verso il chiloemetro 61+600. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia Stradale, il personale Anas e i medici con il supporto dell'eliambulanza che hanno eseguito, per lunghi minuti, un massaggio cardiaco sul conducente.

Inutili, però, i soccorsi. Secondo le prime informazioni il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo della sua vettura e, dopo una frenata all'altezza della corsia d'emergenza, ha terminato la corsa contro il guard rail finendo sbalzato fuori dall'abitacolo. Fatale l'impatto con l'asfalto. Con lui una donna, ferita gravemente e trasportata con urgenza in ospedale.

Per permettere le operazioni dopo l'incidente autonomo il Raccordo è stato chiuso temporaneamente alla circolazione, nel tratto interessato, con disagi alla viabilità tra Casal Lumbroso e la diramazione con la Roma Fiumicino. Alle 18:30 circa la strada è stata di nuovo aperta, con code residue.

Morto su via Appia Nuova

Il secondo dramma sulle strade, invece, si è consumato in via Appia Nuova, in direzione del Raccordo Anulare. Un uomo, al volante della sua automobile, ha avuto un malore alla guida, scontrandosi con una vettura che lo precedeva, all'altezza di Santa Maria delle Mole, nel territorio di Marino. Immediati i soccorsi, con il supporto dell'eliambulanza anche in questo caso. Inutili i tentativi di rianimazione, l'uomo è morto poco dopo. Illeso il conducente dell'altra vettura.