Attraversa il Raccordo Anulare e viene investito: morto un uomo

Ha attraversato le due carreggiate del Grande Raccordo Anulare di Roma, ma è stato centrato da una Smart e, a causa dell'impatto, è morto. A perdere la vita un pedone, romeno, di 36 anni. A dare l'allarme, che ha dato il via ai primi soccorsi, è stato proprio il conducente della biposto, un romano di 25 anni.

I fatti si sono verificati intorno alle 22 circa del 9 dicembre. Il giovane si è trovato davanti il 36enne che, dalla carreggiata interna, voleva raggiungere quella esterna. Il pedone, senza nessuna pettorina catarifrangente, è stato quindi investito sul Gra dopo la Salaria, a ridosso dell'uscita con la diramazione Roma Nord.

Il 25enne, sotto choc, ha collaborato con la polizia stradale di Settebagni per ricostruire la prima dinamica del sinistro e, come da prassi, è stato sottoposto ai test di alcol e droga.

La vittima, con sè, aveva alcuni documenti. Gli agenti sono così risaliti al suo indirizzo di residenza, a Catanzaro. Non solo. Sono state anche allertate le forze dell'ordine del capoluogo di Reggio Calabria e il consolato romeno per raggiungere qualche parente del 35enne, al fine di riconosce la salma nel frattempo portata in ospedale a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le indagini della polizia stradale di Settebagni, tuttavia, continueranno anche per determinare l'esatta dinamica del sinistro e capire cosa ha spinto il romeno ad attraversare il Grande Raccordo Anulare. Come succede in caso di incidenti mortali, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale: un atto dovuto.