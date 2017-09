Incidente sul Raccordo Anulare: carambola tra due auto ed una moto, un morto

Grave incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare dove un motociclista è morto. Nella carambola sono rimaste coinvolte due vetture ed una motocicletta. E' accaduto nel pomeriggio di lunedì 25 settembre in carreggiata interna, altezza svincolo via Aurelia (chilometro 1,4). Per consentire l'intervento dei soccorrittori è stato necessario chiudere temporaneamante la carreggiata interna in prossimità dell'uscita 1 dell'A90, nonché le rampe di ingresso dello stesso svincolo.

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare

Il sinistro ha coinvolto un motociclista che è deceduto. Al momento si registrano rallentamenti e code in carreggiata interna. Il personale Anas è intervenuto sul posto ripristinare la transitabilità appena possibile. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Da accertare la dinamica del'incidente stradale, sulla quale stanno terminando accertamenti gli agenti della polizia stradale della sottosezione Settebagni intervenuti sul Gra.

Code chilometriche sul Raccordo Anulare

In particolare per consentire l'intervento dei soccorritori è stata chiuso il tratto di Raccordo Anulare comprese tra l'allacciamento dell'autostrada A91 per Fiumicino e lo svincolo di Montespaccato. Terminati i rilievi il tratto di A90 è stato riaperto al traffico con inevitabili code chilometriche in via di assorbimento.