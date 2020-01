Incidente sul Raccordo Anulare: si scontrano moto e camion, morto centauro

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare dove è deceduto un motociclita. Ad impattare per cause in via di accertamento un mezzo pesante ed una moto. Il sinistro in corrispondenza dell'uscita Tuscolana, in carreggiata interna.

Sul posto la Polizia Stradale, operatori del 118 e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. Inevitabili i risentimenti alla normale circolazione stradale con code in carreggiata interna in corrispondenza del chilometro 39.4

Come informa Astral Infomobilità traffico molto intenso si registra (sempre nella carreggiata interna dell'A90) dalla Diramazione Roma Sud all’Ostiense.

Traffico e code anche sull'autostrada Roma-Fiumicino all’altezza dell’innesto col Gra in direzione dell’Eur, a causa di un incidente.