Incidente Raccordo Anulare: vettura ribaltata dopo scontro con altra auto, morto 35enne

Incidente mortale questa notte sul Grande Raccordo Anulare dove un 35enne ha perso la vita ed un secondo automobilista è rimasto gravemente ferito. Violento lo scontro avvenuto all'altezza del chilometro 26 della carreggiata interna. Per uno dei due conducenti, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, non c'è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Incidente mortale Raccordo Anulare

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente mortale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, avvenuto fra le uscite 11 Nomentana e 12 Sant'Alessandro-Centrale del Latte. Ad impattare una monovolume ed una Ford Fiesta. Constatato il decesso del 35enne, il secondo automobilista è stato affidato alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso.

Chiusa corsia Raccordo Anulare

Chiusa la corsia per consentire l'intervento dei soccorritori. Sul posto è intervenuto personale Anas, 118, PolStrada e vigili del fuoco. Terminati i rilievi il tratto di A90 dove è avvenuto l'incidente è stato riaperto alla normale circolazione intorno alle 4:30.