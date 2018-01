Incidente sul Raccordo Anulare: si scontrano furgone e moto, muore centauro

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare di Roma dove un motociclista è deceduto dopo essere stato coinvolto in uno scontro con un furgone. Il sinistro è avvenuto intorno alle 9:20 di oggi 18 gennaio in carreggiata interna, in prossimità dello svincolo per l'autostrada A1 Roma-Firenze. Per il centauro non c'è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Incidente mortale sul Raccordo Anulare

In particolare l'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 24+600 dell'A90. Sul posto le ambulanze del 118, gli agenti della polizia stradale ed il personale Anas. Per consentire i soccorsi sono state attuate delle deviazioni in loco con la viabilità deviata temporaneamente sulla sola corsia di sorpasso.

Traffico sul Raccordo Anulare

Da accertare la dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno svolgendo i rilievi scientifici gli agenti della PolStrada. Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità con rallentamenti e auto in coda (in aumento) fra lo svincolo 6 della SS3 Via Flaminia e lo Svincolo 11 di via Nomentana (al chilometro 24,6) in direzione Interna.