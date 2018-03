Raccordo Anulare: perde controllo del furgone e si schianta contro guardrail, un morto ed un ferito grave

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare. E' accaduto questa mattina intorno alle 9:30, in carreggiata esterna, altezza chilometro 14+900. A perdere la vita il passeggero di un furgone cabinato, dopo che il conducente del mezzo ha perso il controllo dell'Iveco Daily impattando violentemente contro il guardrail dell'A90. Ferito gravemente anche l'autista.

Incidente mortale Raccordo Anulare

Ancora da accertare con esattezza la dinamica dell'incidente, sull'A90 per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Roma. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale con due squadre e l'autogru. I pompieri hanno provveduto a liberare le due persone presenti nel furgone, rimaste incastrate fra le lamiere del mezzo finito contro le barriere di protezione del Gra. Estratto dall'abitacolo il conducente del furgone è stato affidato alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato d'urgenza in codice rosso in ospedale. Per il passeggero che viaggiava sul Daily non c'è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Traffico e code sul Raccordo Anulare

Per consentire l'intervento dei soccorritori sono state temporaneamente chiuse le corsie di marcia lenta ed emergenza del Gra, con il traffico deviato sulle altre due corsie. Inevitabili le code, con traffico rallentato fra lo svincolo 8 della SS4 Via Salaria e lo Svincolo 3 della SS2 Via Cassia.