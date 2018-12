Incidente sul Raccordo Anulare: scontro tra scooter e furgone in corsia d'emergenza, un morto

Grave incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare nel corso del quale uno scooterista è morto. Lo scontro è avvenuto all'altezza dell'uscita 20 via Tuscolana, poco dopo le 8:00 di mercoledì 12 dicembre ed ha coinvolto un'auto ed un maxi scooter.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto all'altezza del chilometro 40+600 dell'A90, altezza svincolo per l'autostrada Roma-Napoli. Ancora da accertare la dinamica del sinistro. Le condizioni dello scooterista sono apparse da subito gravi. Nonostante un tentativo di rianimarlo da parte del personale medico del 118 per l'uomo non c'è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Stradale di Roma, della sottosezione Settebagni, il maxi scooter avrebbe tamponato il furgone che si trovava in corsia di emergenza. Resta da comprendere se l'autocarro fosse fermo o in marcia. Elemento che verrà chiarito al termine dei rilievi scientifici della PolStrada.

Avvenuto in un orario di punta del traffico, inevitabili sono state le ripercussioni alla normale circolazione con auto in coda e rallentamenti dalla Prenestina alla Romanina. Come Informa Astral Infomobilità traffico congestionato sul Gra tra la Casilina e la Roma-Fiumicino, in entrambe le carreggiate. Ripercussioni sulla Diramazione Roma sud con 2 chilometri di code in entrata per difficoltà di immissione.

Nella giornata di ieri, martedì 11 dicembre, un incidente grave fra un'auto ed un mezzo a due ruote, in questo caso una moto, si era verificato intorno alle 7:30 in carreggiata esterna, altezza svincolo 14 del Raccordo Anulare. Un violento impatto in conseguenza del quale è divampato un incendio che ha poi carbonizzato i due mezzi coinvolti. Anche in questo caso ad avere la peggio è stato il motociclista per il quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza (foto in basso).