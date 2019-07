Incidente ad Acilia, scooter si scontra con auto: morto postino mentre era in servizio

Incidente mortale nella mattinata del 31 luglio ad Acilia, nell'entroterra di Ostia, quartiere a sud di Roma. Un postino, mentre era in servizio a bordo sul suo scooter, si è scontrato con un'auto in via della Salvia, all'altezza dell'incrocio con via della Canapa. L'impatto è stato fatale.

L'uomo di 48 anni è stato sbalzato dello scooter delle Poste Italiane ed è morto sul colpo. Il conducente dell'auto, un 35enne, è stato portato in ospedale per il accertamenti di rito. Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici del caso. I mezzi coinvolti, come da prassi, sono stati sequestrati.

E' la dodicesima vittima della strada, a Roma, in questo luglio. L'ultimo è stato Eduardo Giannini sulla Tangenziale est. Prima ancora Bogdan Lucian Moscaliuc, 26 anni, morto sul colpo dopo essere caduto dallo scooter Honda Sh 150 che stava guidando in viale Carmelo Bene.

Il 18 luglio il 26enne Gaetano Carlomagno è deceduto vita in via Anagnina. Sei giorni prima Angiolina Principessa è morta investita da un camion in piazzale Appio, a pochi metri dal cantiere della Metro C.

Lo scorso 6 luglio ha perso la vita Ahmed Abouhekal Abdelmoneam mentre attraversava la strada sulla via Salaria. Lo stesso giorno è toccato a Stefano Branco, sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare. Domenica 7 luglio Marta Di Febo, infermiera 40enne, è morta dopo essere caduta dallo scooter che stava guidando sulla Nuova Circonvallazione Interna.

Nell'arco della stessa mattinata un secondo mortale: a perdere la vita a bordo della propria moto Yamaha XT 500 Roberto Tagliaferri. Ad inizio luglio Virgilio Frisetti, dopo un incidente avvenuto tra viale dei Romanisti e viale Palmiro Togliatti e morto in ospedale il giorno seguente.Il giovane Marco Toscano è invece deceduto sulla via Tiburtina. Prima di lui ha perso la vita anche Sergio Sinistri.