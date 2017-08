Incidente sulla Pontina, scontro tra auto e moto: un morto

Incidente mortale oggi 6 agosto sulla via Pontina. Un uomo di 51 anni è morto e il figlio soccorso è stato trasportato in ospedale. Il sinistro è avvenuto nei pressi di Porto Badino, all'altezza del chilometro 104, nel territorio di Terracina come riporta LatinaToday.

Lo scontro, la cui dinamica è ancora da chiarire, ha visto coinvolti una vettura e la moto su cui viaggiavano padre e figlio. Inutile si è rivelato ogni tentativo dei sanitari del 118 di tenerlo in vita. Il 51enne è morto sul colpo. Il figlio è stato trasferito all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale ora a lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto anche i carabinieri. Ripercussioni anche sulla circolazione stradale con code che si sono formate lungo la Pontina.