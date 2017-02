Pontina: a bordo della sua Harley si scontra con una Yaris, morto 45enne

La Pontina si conferma strada tra le più pericolose della Capitale. L'ennesimo grave incidente si è verificato nella serata di ieri ed è costato la vita ad un uomo di 45 anni, E.M. le sue iniziali. Erano da poco passate le 19 quando, a bordo della sua Harley Davidson, il 45enne stava percorrendo la complanare che dalla Pontina conduce a via Carlo Levi.

Giunto al chilometro 11 e 700, poco prima del raccordo, si è verificato lo scontro fatale con una Toyota Yaris, a bordo della quale viaggiava una donna di 25 anni. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo al motociclista. Inutile infatti i soccorsi sul posto: troppo gravi le lesioni riportate.

La donna, sotto choc, non ha riportato ferite gravi ma è stata comunque soccorsa sul posto. Secondo quanto si apprende la vittima era diretta all'evento "Eternal City Motorcycle Custom Show" all'Atlantico live. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. Rallentamenti sulla trafficata arteria si sono registrati per tutta la serata di ieri.