Pomezia: incidente sulla via del Mare, scontro tra moto e camion. Morto centauro

Incidente mortale sulla via del Mare. E' accaduto nel pomeriggio di mercoledì 12 febbraio nel territorio di Pomezia. Ad impattare per cause in via di accertamento un camion ed una moto, ad avere la peggio il centauro, deceduto a cause delle ferite riportate nel sinistro.

In particolare l'impatto fra i due mezzi è avvenuto all'altezza della zona dei Colli di Enea, fra Pratica di Mare e Torvaianica. Allertati i soccorritori sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'eliambulanza ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nello scontro.

Da accertare la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi scientifi e regolare la viabilità gli agenti della Polizia Municipale di Pomezia.