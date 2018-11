Tragedia a Marconi: incidente frontale tra auto e bus Atac, morto un uomo

Un uomo di 81 anni è morto in un incidente stradale oggi a Roma. E' successo a piazzale della Radio, all'altezza di via Pacinotti intorno alle 7 del mattino di mercoledì 28 novembre. Secondo i primi riscontri della Polizia Locale a scontrarsi frontalmente una Toyota Yaris e autobus Atac della linea 781.

L'incidente, secondo i rilievi scientifici dei vigili, non ha avuto conseguenze per il conducente dell'autobus e per i passeggeri, mentre l'uomo è stato portato all'ospedale San Camillo, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.

Dagli elementi raccolti dagli agenti del Gruppo Marconi intervenuti, non si esclude che a causare l'incidente possa essere stato un malore alla guida dell'uomo di 81 anni. Seranno gli esami autoptici a dipanare i dubbi.