Marconi, incidente a piazzale della Radio: scontro furgone-scooter. Un morto

Un uomo di 41 anni è morto a seguito di un incidente stradale in piazzale della Radio. E' successo poco prima delle 23, all'altezza dell'incrocio con via Antonio Paciotti. Sul posto gli agenti del Gruppo Marconi per i rilievi scientifici e i sanitari del 118. Secondo i primi riscontri l'uomo, a bordo di uno scooter Honda Sh, ha impattato contro un furgone Renault Master per poi cadere sull'asfalto.

Immediati i soccorsi. Lo scooterista, in condizioni critiche, è stato trasportato all'ospedale San Camillo. I tentativi disperati dei medici, però, sono stati inutili e l'uomo è morto poco dopo. La salma del 41enne, successivamente, è stata portato al policlinico Gemelli per l'autopsia. A ripulire la strada della zona di Marconi, gli addetti dell'Ama. Il conducente del furgone è stato sottoposto agli accertamenti di rito.