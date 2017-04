Incidente a Piana del Sole: frontale tra due auto, morto 37enne. Grave bambino di 11 anni

Dramma di Pasqua ieri a Piana del Sole, in via Cristoforo Sabbadino. A causa di un incidente mortale un uomo romeno di 37 anni è morto. Lo scontro, avvenuto per cause ancora da accertare, è stato causato dallo scontro tra una Reanult Clio e una Megan Scenic.

Sul posto, allertati, sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere le persone, i vigili del XI Gruppo Marconi per i rilievi del caso e tre ambulanze del 118. Per il 37enne romeno non c'è stato nulla da fare. L'uomo a bordo della Clio, per il violento impatto, è morto sul colpo. Grave, invece, un bambino di 11 anni che era in macchina con lui.

Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Feriti anche il conducente e la passeggera della Megan Scenic. Entrambi trasportati in codice giallo all'Aurelia Hospital. Si indaga, adesso, per capire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. Un dramma di Pasqua come quello avvenuto anche in via dei Monti Tiburtini.

Nel frattempo si torna a parlare della pericolosità di via Sabbadino. Lo scorso marzo il consigliere del Partito Democratico Angelo Vastola aveva fatto una segnalazione di "scarsa visibilità di quel tratto di strada" attraverso una lettera protocollata inviata al Presidente del Municipio Roma XI, al Direttore della UOT del Municipio, al Comandante del Gruppo XI Marconi, all'assessore lavori pubblici e ambiente e all'assessore mobilità e patrimonio del Municipio Roma XI.

La lettera era stata inoltrata a seguito delle richieste di diversi cittadini che sottolineavano la pericolosità del tratto di strada di via Sabbadino in uscita dall'autostrada Roma-Fiumicino, dovuta sia alla presenza di arbusti che impediscono la visuale dei due fronti nel punto di curva e alle ridotte dimensioni delle careggiate.

"Si chiede al Presidente e gli uffici competenti di procedere ad un sopralluogo per verificare quanto sopra esposto ed intervenire sia con la potatura degli arbusti così da ripristinare una visuale che sia consone al codice stradale, e di verificare la regolarità della strada stessa", si legge nella missiva di Vastola.