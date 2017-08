Si ribalta con l'auto e finisce contro un muro: morto 29enne la notte di Ferragosto

Incidente mortale sulla via Palombarese la notte di Ferragosto dove un cittadino albanese di 29 anni è deceduto dopo aver impattato violentemente contro un muro. E' accaduto intorno alle 3:00 della notte del 15 agosto all'altezza dell'incrocio con via di Santa Lucia, nel Comune di Fonte Nuova. Per Ergys Merhori non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Incidente via Palombarese

In particolare l'incidente è avvenuto all'altezza del civico 9 di via Palombarese, in direzione della Capitale. Secondo i primi accertamenti il 29enne, alla guida di una Dacia Lodgy, avrebbe perso il controllo della vettura per poi ribaltarsi su un fianco e finire contro un muro dopo aver invaso la carreggiata opposta. Troppo gravi le ferite riportate da Ergys Merhori, i medici del 118 arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso a causa delle gravi lesioni riportate in seguito all'incidente stradale.

Residente in zona

Sul posto per accertare la dinamica dell'accaduito i carabinieri della Stazione di Mentana. Sequestrata la vettura, la salma del 29enne è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'università La Sapienza. Disposta l'autopsia dall'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Tivoli. Ergys Merhori era residente in via Liguria, a Mentana, poco distante dal luogo della tragedia stradale.