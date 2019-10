Incidente ad Ostia: investita da un'auto, donna muore in ospedale

Incidente mortale ad Ostia dove una donna è deceduta in ospedale in seguito ad un investimento stradale. E' accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì.

In particolare la donna, una 80enne, è stata investita da una Lancia Ypsilon per cause ancora in via di accertamento intorno alle 19:30 del 10 ottobre all'altezza dell'intersezione fra il viadotto Attico Tabacchi e via delle Baleniere. Affidata alle cure dell'ambulanza del 118 l'anziana è stata trasportata all'ospedale Grassi di Ostia, dove è poi deceduta intorno alle 23:00.

Fermatosi a prestrare i primi soccorsi l'automobilista, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabiltà sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.