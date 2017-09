Accusa malore e si schianta contro muro di cinta dell'ospedale, morto 66enne

Incidente mortale ad Ostia dove un uomo di 66 anni è deceduto dopo aver impattato violentemente con la prorpia auto contro il muro di cinta dell'ospedale Grassi. La vittima si chiamava Francesco Rocco. Secondo i primi accertamenti l'uomo avrebbe accusato un malore mentre si trovava alla guida della vettura, per poi perdere il controllo della stessa e schiantarsi contro il muretto del nosocomio lidense.

Incidente mortale ad Ostia

In particolare l'incidente mortale si è verificato fra via Mar dei Sargassi e via Mar dei Coralli. Intervenuti sul posto i sanitari del 118 per Francesco Rocco non c'è stato nulla da fare. Ii rilievi scientifici affidati agli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Sul posto anche l'autorità competente che ha disposto l'esame autoptico sulla salma del 66enne.