Incidente ad Ostia, cade dalla bici e sbatte la testa contro un tombino: morto ciclista

Tragedia ad Ostia dove un ciclista di 63 anni è morto sul Lungomare Duilio, all'altezza del civico 22, nel pomeriggio di domenica 21 giugno.

Un impatto fatale con l'asfalto per l'uomo che, secondo i primi riscontri, avrebbe sbattuto la testa contro un tombino. Inutili i soccorsi del personale medico del 118 accorso.

Morto un uomo sul lungomare di Ostia

A ricostruire la dinamica sono stati gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale che, dopo aver chiuso la strada da piazza Sirio fino a via dei Pescatori (nel tratto che porta verso la Rotonda), hanno effettuato i rilievi scientifici del caso.

Secondo quanto si è appreso, il ciclista 63enne avrebbe perso il controllo della sua bici per cause da accertare battendo poi la testa sul tombino, come riferito da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Gli agenti del X Gruppo Mare non escludono che un malore possa aver potuto provocare la caduta.

Dai primi rilievi e dalle prime testimonianze raccolte, tuttavia, non sarebbero emersi elementi che possano ricondurre la tragedia al coinvolgimento di altri veicoli. Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia.

Ciclista soccorso a Rocca di Papa

E nella giornata di oggi, all'ora di pranzo, un ciclista è caduto rovinosamente sul sentiero che porta a Monte Cavo (Rocca di Papa), nel territorio del Parco regionale dei Castelli Romani.



I guardiaparco, che stavano svolgendo la consueta attività di controllo sul territorio, sono stati fermati da un gruppo di ciclisti che stavano facendo un'escursione e, insieme, hanno raggiunto il ragazzo ferito.

Con il personale del 118 i guardiaparco hanno trasportato a piedi il ragazzo, tramite tavola spinale, per circa un chilometro fino all'ambulanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il personale a bordo del mezzo di soccorso ha accertato che il ciclista si era fratturato la tibia, provvedendo a trasferirlo presso il Policlinico di Tor Vergata.