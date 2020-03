Incidente a Fiumicino: morto Orlando Galimberti, coordinatore del Circolo Pd di Ostia

Orlando Galimberti, coordinatore del Circolo Pd di Ostia centro e cittadino attivo nel sociale, è morto in un incidente stradale a Fiumicino. Un tamponamento a catena avvenuto in via dell'Aeroporto intorno alle 11:45 dell'8 marzo che ha viste coinvolte cinque auto.

Orlando Galimberti, sposato con due figlie Sara ed Elena, aveva presieduto per anni il Comitato Insieme per lo Sport organizzando la Festa dello Sport di Ostia. Il primo a ricordarlo, con un lungo post su social, è stato il sindaco Esterino Montino: "Orlando era una persona a cui mi legava un rapporto di grande stima e affetto. Una persona laboriosa, appassionata, molto attiva e che amava profondamente il suo territorio. Il suo impegno politico e sociale è noto a tutti: un vero esempio per chi lo ha conosciuto".

"Ci incontravamo spesso, l'ultima volta più o meno 15 giorni fa. E ogni volta non mancavamo di chiacchierare a lungo su Fiumicino e su Ostia, sulla politica locale e non solo. 'Adesso stacchiamo Ostia e veniamo da te' mi diceva sorridendo.

Orlando lascia due figlie, la moglie e i nipoti al cui dolore si aggiunge il mio e quello di mia moglie Monica Cirinnà. A loro, agli amici e ai compagni mando un forte abbraccio", conclude Montino.

E proprio Monica Cirinnà si è unita al cordoglio: "Un dolore immenso, un grande compagno sempre attivo in prima linea". "Sono senza parole. È un giorno di lutto e di dolore per tutta la politica del nostro territorio. Ci lascia Orlando Galimberti, Coordinatore del Circolo PD di Ostia.

Al commosso ricordo e alle condoglianze alla famiglia, associo il mio personale, forte e caloroso abbraccio alla moglie Carla", ha aggiunto Mariacristina Masi, consigliera di Fratelli d'Italia nel X Municipio.

"Profondo cordoglio" lo esprime anche la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo: "Era una persona da sempre partecipe alla vita sociale e politica del territorio. A lui si devono numerose iniziative legate allo sport che hanno contribuito alla crescita di questo settore. In questo momento sono vicina alla famiglia e al loro dolore".