Incidente mortale sulla Nettunense: investito da furgoncino, morto un ciclista

Incidente mortale oggi, 8 maggio, sulla via Nettunense. E' successo al chilometro 19, intorno alle 14 circa, all'altezza di via dei Vigneti, nel territorio del comune di Lanuvio. Secondo una prima ricostruzione un uomo di 70 anni, che percorreva la strada in bici, è stato investito da un Fiat Doblò.

L'uomo è sbalzato poi nel giardino di un'abitazione adiacente il luogo dell'impatto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Il 70enne è morto sul colpo.

Il conducente del furgoncino, dopo l'incidente mortale, è rimasto sul luogo dell'incidente. La Polizia Stradale di Albano si è diretta sul posto per eseguire i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica.