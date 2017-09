Incidente mortale sulla Nettunense: investito e ucciso da un'auto pirata

Tragedia sulle Nettunense dove nella serata di domenica 24 settembre un uomo è morto, investito, da un'auto pirata. L'impatto fatale è avvenuto nel territorio di Aprilia. A riportare la notizia è LatinaToday.

Un uomo, a quanto si apprende di nazionalità straniera, è stato investito da un’auto che dopo l’impatto si è allontanata facendo perdere le proprie tracce.

Purtroppo per l’uomo, la cui identità è ancora ignota dal momento che non aveva con sé i documenti, non c'è stato nulla da fare. Inutili si sono rivelati i soccorsi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del conducente del veicolo.