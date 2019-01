Incidente a Marco Simone: tre pedoni travolti, un morto e due donne ferite

Un uomo morto e due donne ferite. E' grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 19.30 di venerdì 4 gennaio in via Marco Simone, al confine tra i comuni di Roma e Guidonia, nell'omonima frazione. I tre pedoni sono stati travolti da un pick up condotto da un 43enne, all'altezza dell'incrocio con via Carlo Todini. Un impatto che non ha lasciato scampo all'uomo, 64 anni, ed ha ferito due donne, madre e figlia.

Per la vittima non c'è stato nulla da fare. I soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ricovero in codice giallo per le due donne, portate all'ospedale di Tivoli, così come il conducente della Great Wall - la vettura investitrice - , sottoposto agli accertamenti di rito.

Sul posto per i rilievi pattuglie del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale; in ausilio squadre dei gruppi Nomentano e Torri per la chiusura delle strade. Via Marco Simone è stata chiusa via Tiburtina e via Casal Bianco. In tilt la viabilità della zona.

Quello di Marco Simone è il terzo incidente mortale, dopo i due che hanno interessato Roma Sud, precisamente la Colombo e la Laurentina.