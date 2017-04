Incidente ad Ardea: scontro auto-scooter, morto 36enne

Tragedia oggi 1 aprile ad Ardea. Marco Pesci, carrozziere di 36 anni, è morto dopo un drammatico incidente stradale in via Campo Selva. L'uomo era alla guida di uno scooter Yamaha T-Max e, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Fiat Punto rossa intorno alle 12:15 circa.

Sul posto, immediatamente allertati, sono giunti i sanitari del 118, con l'eliambulanza, i Carabinieri e la Polizia di Anzio per gestire la viabilità in via Pratica di Mare e via Novara e la Polizia Stradale di Albano per i rilievi del caso. L'impatto, tuttavia, è stato fatale per Marco Pesci, molto conosciuto nel quartiere.

Troppo gravi le ferite riportate. L'uomo è morto sul colpo. I due mezzi coinvolti sono stati sequestrai dalla Polizia Stradale di Albano che sta effettuando le indagini per i rilievi del caso.