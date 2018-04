Morto Marco De Vincenzo: Palombara piange il 27enne morto in un incidente stradale

Ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco distanza dalla sua casa. Palombara Sabina piange Marco De Vincenzo, 27enne morto dopo una caduta rovinosa dalla sella dello scooter che stava guidando. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18:30 di domenica 15 aprile su via del Pascolare, strada che collega il Comune sabino alla via Salaria. Trasportato in condizioni gravissime in ospedale il giovane è deceduto nella mattinata di lunedì a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.

Morto Marco De Vincenzo

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto accertamenti i carabinieri della Stazione di Palombara intervenuti sul posto. In particolare il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 8,100 di via del Pascolare. Secondo quanto ricostruito Marco De Vincenzo avrebbe perso il controllo dello scooter Honda Sh 300 in curva, poi la caduta rovinosa sull'asfalto.

Incidente mortale Palombara Sabina

In condizioni disperate ilo giovane è stato trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. In rianimazione Marco De Vincenzo è deceduto intorno alle 10:00 della mattina di lunedì. Disposta l'autopsia, la salma del ragazzo è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tivoli. Sequestrato lo scooter.