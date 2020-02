Incidente sul Lungotevere Michelangelo, scontro auto scooter: morto un uomo

Tragedia a Roma dove, nel pomeriggio del 20 febbraio, si è verificato un incidente mortale all'altezza del Lungotevere Michelangelo 7 intorno alle 14:30 circa. A perdere la vita un uomo di 62 anni in sella ad uno scooter Honda dopo uno scontro con una Mercedes E, condotta da un uomo di 49 anni che si è subito fermato a prestare i primi soccorsi.

Sul posto, nel quartiere Prati, il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro se non accertare il decesso. Il 62enne è morto, poco dopo l'impatto, a causa delle gravi ferite riportate.

A gestire il traffico, in tilt, e ad organizzare i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica del sinistro, gli agenti del Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale. L'incidente mortale è avvenuto all'altezza di viale Giulio Cesare. Per le operazioni del caso è stata disposta la temporanea chiusura al traffico della corsia laterale, da pizza della Cinque Giornate a Ponte Nenni.

A causa della chiusura della strada, è stato deviato il percorso della linea 87 del bus Atac. Come da prassi in questi casi, i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro ed il conducente dell'autovettura trasportato all'ospedale Santo Spirito per gli esami alcolemici e tossicologici di rito.