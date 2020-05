Morto Ludovico Colletti: l’autista Atac tornava a casa dopo aver terminato il turno di lavoro

Tornava a casa dopo aver terminato il turno come autista Atac a Roma. Ludovico Colletti, 44 anni, è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto mercoledì 6 maggio sulla via Tiberina dopo che la vettura che stava conducendo ha impattato frontalmente contro un autoarticolato che viaggiava nella direzione opposta.

Residente a Poggio Mirteto Scalo, Ludovico Colletti dopo essere stato un autista della Roma Tpl era stato assunto in Atac, dove prestava servizio al deposito romano di Grottarossa. Terminato il turno di lavoro il 44enne è salito sulla sua Peugeot 206 per tornare nella sua abitazione del Comune della provincia di Rieti.

All’altezza del chilometro 13 della via Tiberina, direzione Fiano Romano, l’utilitaria condotta dall’autista Atac ha però invaso la corsia di marcia opposta per cause in via di accertamento, impattando frontalmente con un mezzo pesante della Iveco che procedeva nel senso di marcia opposta. Un impatto violento, che non ha lasciato scampo al 44enne. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti i carabinieri della Stazione Castelnuovo di Porto. Sequestrati i mezzi coinvolti nel sinistro, la salma di Ludovico Colletti è stata traslata al Policlinico Universitario Agostino Gemelli dove è staa disposta l’autopsia.

A ricordare Ludovico Colletti gli ex colleghi della Roma Tpl: “Con immenso dispiacere ci ha lasciato il collega amico di tutti ex Roma TPL. R.I.P. Ludovico”. Grande tifoso della Roma, il 44enne è stato ricordato anche da Virgilio Monosilio, conduttore di una radio romana: “Ciao Ludovico caro Fratello Romanista ci mancherai tanto a tutti noi ma il tuo sorriso, la tua simpatia, e la tua generosità ci accompagneranno per sempre, che la Terra ti sia lieve”.