Incidente nell'area di sosta dell'A1: schiacciato dal suo tir, morto camionista

E' morto dopo essere stato schiacciato dal suo tir in un'area di sosta dell'A1 a Fiano Romano. E' accaduto mercoledì pomeriggio. La vittima si chiamava Luciano Zacchia, 50enne, originario di Camazzole di Carmignao di Brenta (Padova) ma residente a Marostica, presidente del Consorzio Trasporti Montegrappa di Cartigliano, è rimasto vittima di un terribile incidente. Lo scrive VicenzaToday.

Secondo quanto si è appreso, l'uomo si trovava nell'area di sosta Mascherone est dell'autostrada A1, nel comune di Fiano Romano, quando per cause in corso di accertamento, l'uomo è rimasto schiacciato dalla motrice del suo camion.

Zacchia si trovava alle porte di Roma per una consegna. Alle 16.30 si era fermato poi, i colleghi non hanno più avuto sue notizie. Controllando con il gps hanno notato che il camion era fermo da un po'.

Al cellulare non risposndeva e un camionista, che si trovava nelle vicinanze è andato a controllare e, arrivato sul posto, ha visto il corpo del 50enne riverso a terra, schiacchiato dal suo bisonte. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale che sta ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.