Flaminia: Luca Priora non ce l'ha fatta, morto il centauro coinvolto nell'incidente con due auto

Non ce l'ha fatta Luca Priora, il motociclista di 54 anni rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto la notte di domenica 10 febbraio sulla via Flaminia. Residente a Roma, il centauro era stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Sant'Andrea. La mattina di mercoledì 13 febbraio il decesso.

L'incidente con esito mortale era avvenuto intorno all'1:20 in prossimità del chilometro 19,250 della SS3. A scontrarsi frontalmente una Ford Pumas e la moto Bmw condotta da Luca Priora, dopo l'impatto il centauro fu a sua volta colpito da una seconda vettura, una Alfa Romeo GT che viaggiava nella sua stessa direzione di marcia.

Sulla via Flaminia per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del II Gruppo Parioli, diretti dalla dottoressa Donatella Scafati, e quelli del XV Cassia, impegnati nella regolazione del traffico veicolare. Degli accertamenti complessi, durati diverse ore, sia per l'ampio raggio nel quale si registrò il sinistro sia per la presenza di numerosi detriti sul manto stradale.

In particolare l'incidente stradale ha riguardato una Ford Puma, una Alfa Romeo Gt (condotte rispettivamente da due uomini di 56 e 31 anni) e la moto Bmw condotta dal 54enne morto stamattina al Sant'Andrea.

Secondo una prima ricostruzione il motociclista, che procedeva in direzione fuori Roma, in fase di sorpasso si sarebbe scontrato frontalmente con la Ford che viaggiava in senso contrario. Sbalzato dalla sella della due ruote il centauro avrebbe quindi urtato contro l'Alfa Romeo che viaggiava dietro di lui.

Fermatisi a prestare i primi soccorsi i due automobilisti, il motociclista, un 54enne, è stato poi affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha poi trasportato d'urgenza al nosocomio di Grottarossa in gravi condizioni. Stamattina il decesso. Sequestrati i veicoli coinvolti nel sinistro.