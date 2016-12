Lorenzo Bertollini: il cordoglio degli amici per la vittima dell'incidente al Quartaccio

Una giovane vita spezzata a soli 18 anni. Un altro ragazzo morto sulle strade della Capitale tra il dolore e la disperazione di amici e parenti. Dopo l'incidente stradale costato la vita al 17enne Mauro Liozzi, la Città Eterna piange un altro ragazzo, il 18enne Lorenzo Bertollini, morto in seguito ad uno scontro avvenuto la notte del 28 dicembre nella zona del Quartaccio. Troppo gravi le ferite riportate, Lorenzo è deceduto dopo il trasporto d'urgenza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

CAMPIONE DI TENNIS - Un dolore quello per la perdita di Lorenzo Bertollini che ha trovato ancora in facebook un luogo di ricordi e cordoglio. Molto conosciuto nelle zone di Casalotti, Trullo e Torrevecchia, il 18enne giocava a tennis con l'Asd Forum Sport Center, "Ciao campione", si legge nella fan page della società sportiva di Cornelia, "Lorenzo aveva solo 18 anni ed era il punto di riferimento della nostra squadra agonistica di tennis di terza categoria. Affranti per questa prematura perdita, ci stringiamo al dolore della famiglia e ringraziamo tutti i circoli sportivi, gli atleti, i compagni di squadra e gli istruttori che in queste ore stanno dimostrando tutto il loro affetto alla famiglia e al nostro circolo. La foto ritrae Lorenzo durante la premiazione del torneo che aveva vinto. La Direzione del Forum S.C.".

PRESIDENTE MOVIMENTO CAPITALE - Tra le centinaia di messaggi di vicinanza alla famiglia di Lorenzo Bertollini anche quello di Marco Visconti, presidente del Movimento Capitale: "Non si deve morire a 18 anni, c'è tutto da fare, troppo da dire, troppo da imparare, tutto da insegnare. Non si può morire a 18 anni e invece sì, banalmente, orrendamente, semplicemente si. Il mio abbraccio sincero con l'affetto di sempre va ad una Famiglia a cui voglio bene e con la quale sono cresciuto che ha perso un figlio, un nipote, un ragazzo di soli 18 anni. Io e la mia Famiglia Vi siamo vicini, come sempre, ma come oggi proprio mai avremmo voluto. Ciao Lorenzo".

L'INCIDENTE - La tragedia costata la vita a Lorenzo Bertollini si è consumata all'incrocio tra via del Monte della Capanna e via del Quartaccio. Una dinamica tutta da chiarire quella che ha portato all'impatto tra una Mini e la Smart sulla quale viaggiava il 18enne come passeggero. Sul sinistro stanno terminando gli accertamenti gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto.

Agli amici e parenti della giovane vittima le condoglianze dalla redazione di RomaToday.