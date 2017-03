Via Laurentina: incidente all'altezza del cimitero, morto scooterista

Incidente mortale questa mattina sulla via Laurentina dove uno scooterista romano di 47 anni è deceduto dopo aver urtato violentemente contro il guardrail della strada. La tragedia poco dopo le 10:00, nel tratto di via Laurentina compreso fra via di Porta Medaglia e lo svincolo dell'ingresso del Cimitero Laurentino, zona Castel di Leva. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto a causa dei gravi traumi riportati dopo essere caduto dal Piaggio Beverly che stava conducendo.

INCIDENTE SULLA LAURENTINA - Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, secondo i primi accertamenti non sembrerebbero coinvolti altri mezzi. Il 47enne avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote per poi impattare violentemente con il guardrail della via Laurentina. Intervenuti i medici dell'ambulanza del 118 per il centauro non c'è stato nulla da fare. Inutile l'arrivo sul posto di una eliambulanza, tornata indietro vuota.

RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SUD - Sulla via Laurentina, in direzione Pomezia, sono intervenute cinque pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Inevitabili i rallentamenti in direzione sud.