Investito da un furgone mentre fa jogging, morto 33enne

Incidente mortale questa mattina a Gaeta, l’ennesimo registrato in pochi giorni in provincia di Latina. E’ accaduto lungo via Sant’Agostino, in località Longato, intorno alle 7,30 .

Investito mentre fa jogging a Gaeta

A perdere la vita un uomo di 33 anni che stava facendo jogging lungo la strada e che è stato travolto da un furgone condotto da un ragazzo di 26 anni e ucciso. Il mezzo procedeva in direzione Sperlonga. Nel violento impatto l’uomo, originario della provincia di Caserta, è sbalzato sull’asfalto ed è poi finito in un fosso lungo la carreggiata. Sul posto un'eliambulanza del 118 ma all’arrivo dei soccorsi non si è potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri di Gaeta si sono occupati dei rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Denunciato per omicidio stradale

Il conducente del furgone è stato sottoposto all'alcol test ma non è risultato positivo. Il ragazzo è stato comunque denunciato per omicidio stradale. (fonte LatinaToday)