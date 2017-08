Ladispoli piange Horazio Dobrin, il 21enne morto in un incidente stradale

Incredulità e lacrime a Ladispoli che piange la morte di Horazio Dobrin, il giovane 21enne morto all'alba del 14 agosto in un tragico incidente stradale a Valcanneto, nella vicina Cerveteri. Molto conosciuto nella cittadina balneare laziale, il ragazzo lavorava insieme alla mamma Elena al bar "L'angolo del caffè" di via Glasgow nel quartiere Cerreto. Per qualche tempo il giovane era stato impiegato come barista anche al Bar Italia, sul centralissimo viale di Ladispoli. Era figlio unico Horazio e la "sua famiglia qui è amata da tutti" raccontano i suoi concittadini. Horazio lascia un vuoto incolmabile per gli affetti più cari e per chi lo ha conosciuto al lavoro ma soprattutto per la sua fidanzata Noemi.

"La perdita di un giovane ci lascia senza parole"

Il primo cittadino di Ladispoli, Alessandro Grando, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane Horazio: "A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera città di Ladispoli esprimo cordoglio alla famiglia del giovane Horazio. La perdita di un giovane ci lascia senza parole, sgomenti e con un'infinita tristezza nel cuore - conclude - ci stringiamo intorno alla sua famiglia, ai parenti, agli amici e ai colleghi del bar del quartiere Cerreto dove Horazio lavorava". Ancora, la consigliera del Partito Democratico Monica Forchetta a lanciare dalle pagine social un'iniziativa: "Vorrei proporre a chi è d'accordo di cambiare l'immagine del profilo e di postare la foto di Horazio, è un piccolo modo per stare accanto alla famiglia e farle sentire il nostro affetto". Ai taccuini di Roma Today Forchetta ha raccontato: "Era un ragazzo dai modi molto gentili, un gran lavoratore - ha aggiunto - si alzava tutte le mattine all'alba per coprire il turno delle 5.00, aveva sempre un sorriso per tutti".

L'incidente

Horazio Dobrin ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in via dei Casaletti, alle prime luci di ieri 14 agosto. Un impatto terribile a bordo della sua vettura Chevrolet Matiz finita contro un albero e poi avvolta dalle fiamme. Per Horazio Dobrin purtroppo non c'è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ad amici, familiari e conoscenti di Horazio Dobrin le condoglianze della redazione di RomaToday