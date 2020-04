Tragedia a Guidonia, perde controllo dell'auto e finisce contro un muro: morto un giovane

Tragedia nel tardo pomeriggio del 9 aprile nel comune di Guidonia quando, in via di Montecelio, un ragazzo di 25 anni morto a causa di un incidente stradale.

Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco, il 118 e l'eliambulanza dell'Ares per i soccorsi che, tuttavia, sono stati vani. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto è accaduto poco dopo le 19.

Il 25enne, al volante di una Lancia Y, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo della vettura, mentre si dirigeva in via di Montecelio, schiantandosi contro un muretto adiacente ad una tabaccheria in via Sant'Angelo. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo del ragazzo tra le lamiere: per il giovane non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.