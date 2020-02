Incidente sul Raccordo Anulare, scontro tra camion e moto: un morto. Traffico in tilt

Tragedia a Roma dove, intorno alle 11 circa del 25 febbraio, si è verificato un incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dell'uscita Aurelia in carreggiata interna.

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e una moto causando il decesso del motociclista.

La strada, all'altezza del km 67,500, è stata quindi temporaneamente chiusa in corrispondenza della corsia di marcia lenta per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso.

"Al momento si registrano ripercussioni sul traffico con rallentamenti e code dall'uscita 30 (Roma – Fiumicino)", fa sapere Anas. Sul posto è presente il 118, la Polizia Stradale e proprio il personale Anas che ha riaperto la strada alle 13.

Il motociclista morto sul Gra è la quarta vittima in pochi giorni. Prima di lui una 65enne investita sulla Tuscolana, Paolo Pellicciari, morto dopo un incidente sulla via Pontina ed Enrico Caviglià, l'antiquario di Prati deceduto sul Lungotevere.