Ubriaco e contromano sul Raccordo: per la morte di Giuseppe Petraroli in manette un carabiniere

E' un carabiniere in servizio al Comando Generale dell'Arma il 59enne arrestato con l'accusa di "omicidio stradale aggravato" per la morte di Giuseppe Petraroli, il 35enne deceduto in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto la notte del 20 marzo sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il militare, risultato positivo all'alcol test, si trova in arresto all'ospedale Sant'Andrea dove è stato trasportato per le gravi ferite riportate in seguito all'incidente. Dopo essere stato sottoposto a delicati interventi chirurgici il militare si trova in coma al nosocomio di Grottarossa. Quando le sue condizioni miglioreranno verrà ascoltato dal giudice.

Morto Giuseppe Petraroli sul Raccordo Anulare

L'incidente mortale è avvenuto la notte del 20 marzo sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare. Qui la Ford Fiesta condotta dal 35enne originario di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, non ha potuto evitare la C-Max che si trovava in senso contrario sull'A90. Uno scontro violentissimo, con le due vetture sbalzate in aria. Ad avere la peggio Giuseppe Petraroli, deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale. Sorte diversa per il militare, che non presta servizio al Comando Provinciale di Roma, accompagnato d'urgenza al nosocomio di Grottarossa in gravi condizioni.

Auto contromano sul Raccoro Anulare

L'incidente mortale è avvenuto poco dopo la mezzanotte al chilometro 26 del Gra. Secondo gli accertamenti della Polizia Stradale di Settebagni intervenuta sul posto, il conducente della Ford Fiesta stava viaggiando sull'A90 in carreggiata interna. Fra le uscite 11 Nomentana e 12 Sant'Alessandro - Centrale del Latte, si è trovato davanti la Ford C-Max. Svolti i rilievi da parte PolStrada gli agenti hanno accertato il fatto che l'auto condotta dal militare, al momento dell'impatto, si trovasse contromano sull'A90 per causa ancora al vaglio degli investigatori. Sottoposto ad alcol e droga test l'uomo è risultato ubriaco. Lo stesso è stato poi arrestato dagli agenti della PolStrada con l'accusa di "omicidio stradale aggravato".

Addio a Giuseppe Petraroli

Giuseppe Petraroli era spesso in viaggio. Brindisino di nascita ma romano d'adozione, lo scorso gennaio era stato a New York. A febbraio aveva visitato prima Bucarest e poi Lisbona. La sua prossima meta sarebbe stata l'Austria, se la sua vita non si fosse spezzata drammaticamente sul Gra. Tifoso della SS Lazio, seguiva la squadra biancoceleste sia all'Olimpico che in trasferta, sui campi di mezza Europa. Trascorreva parte del suo tempo libero in palestra. Animato da una irrefrenabile gioia di vivere, condivideva le sue avventure in giro per il mondo sul suo profilo facebook. L'ultimo post risale allo scorso 16 marzo, quando scrisse: "Next stop: Salisburgo".

Cordoglio dell'Arma dei carabinieri

L'Arma dei Carabinieri esprime cordoglio ai familiari della vittima e vicinanza alla famiglia del Militare, ricoverato in gravi condizioni ed assistito dai familiari in ospedale dove si trova in coma. I provvedimenti disciplinari a carico dell'indagato dipenderanno dall'evoluzione del procedimento penale.