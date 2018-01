Incidente sulla Tangenziale Est, scontro tra auto e moto: muore un poliziotto

Incidente mortale ieri pomeriggio, poco prima delle sei, sulla Tangenziale Est, all'altezza dell'uscita di viale Etiopia. Un poliziotto, 42 anni, era a bordo della sua moto Suzuki quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Ford Focus. Si chiamava Gianluca De Santis. I veicoli viaggiavano entrambi in direzione dello stadio Olimpico.

L'impatto ha sbalzato l'uomo contro il guardrail facendolo morire sul colpo. Erano circa le 17.45. La strada è rimasta chiusa fino alle 20. Sul posto gli agenti del II gruppo Parioli della Polizia locale di Roma capitale.