Pattinaggio artistico in lutto: morto in un incidente il tecnico della Nazionale e del Frascati Skating

Mondo del pattinaggio artistico in lutto. E' morto in un incidente stradale Gabriele Quirini, romano di 44 anni, stimatissimo tecnico dell'Asd Frascati Skating Club e anche della Nazionale italiana di pattinaggio artistico. Lo rende noto il club tuscolano. Gli è stato fatale un incidente stradale nelle vicinanze di Arezzo, mentre stava recandosi ad uno spettacolo di pattinaggio in programma a Novara per seguire i suoi atleti Luca Lucaroni e Lorenzo Neri.

Morto Gabriele Quirini in un incidente stradale

Descrivere in poche righe quello che Quirini ha significato per l'Asd Frascati Skating Club e per il mondo del pattinaggio italiano sarebbe impossibile, ma il presidente del club tuscolano Claudio Valente (che fu tra l'altro anche suo allievo da atleta), col cuore gonfio di tristezza, prova a tracciarne il ricordo. "Gabriele arrivò nel 1992 all'Asd Frascati Skating Club, subito dopo aver terminato la sua carriera da atleta. La crescita sua come allenatore e della nostra società è stata parallela. Il nostro club aveva già un buon livello all'epoca, ma con lui è riuscito a fare un enorme salto di qualità: basti pensare che con Gabriele siamo riusciti a portare a casa in questi anni la bellezza di 27 titoli mondiali e tantissimi altri successi prestigiosi. Ha dedicato interamente la sua vita al pattinaggio e ciò che ha fatto in così pochi anni, tanti lo sognerebbero in un'intera carriera. Al di là dell'immenso valore tecnico, Gabriele ha saputo insegnare a tutti coloro che gli sono stati a fianco che nulla è impossibile e che con il lavoro si possono raggiungere risultati impensabili".

Una perdita enorme

Una perdita di portata enorme non solo per il club tuscolano. "Per fare un paragone col calcio, è come se dieci importantissime squadre del mondo si ritrovassero senza l'allenatore. Bisognerà riformare gli equilibri non solo dell'Asd Frascati Skating Club, ma di tutto il movimento italiano e internazionale".

Annullate le attività dell'Asd Skating Club Frascati

Stante la dinamica della sua scomparsa, solo nelle prossime ore si saprà dove e quando si terrà l'ultimo saluto a Quirini. Intanto nelle giornate di ieri e di oggi l'Asd Frascati Skating Club ha annullato tutte le attività e in questo week-end non parteciperà alle gare previste. "Oltre a formare atleti, Gabriele ha migliorato notevolmente le capacità di tanti tecnici nostri e di tutto l'ambiente romano - prosegue Valente - Molti di loro, in questo momento, sono comprensibilmente scioccati da questa terribile notizia. Dalla prossima settimana proveremo a ripartire perché, come ci ha insegnato lui, non bisogna mai mollare nemmeno nei momenti più complicati. Intanto rivolgiamo un fortissimo abbraccio a tutta la sua famiglia in queste ore di incredibile sconforto".