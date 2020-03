Incidente a Manziana: scontro frontale tra moto e jeep, morto 55enne

Incidente mortale a Manziana dove ha perso la vita un motociclista. E’ accaduto nel pomeriggio di martedì 10 marzo quando la moto condotta da Frederick Castellarin, questo il nome della vittima, si è scontrata frontalmente con una jeep condotta da un 38enne.

La tragedia stradale si è consumata intorno alle 16:30 sulla SP Sasso Manziana. All’altezza dell’incrocio con via Salita dei Cipressi la moto BMX 1000 alla cui guida c’era il 55enne si è scontrata frontalmente per cause in via di accertamento con un Mitsubishi Pajero condotto da un 38enne di Cerveteri.

Troppo violento lo scontro tra i due mezzi, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Fredercik Castellarin. Ferito il conducente del fuoristrada, è stato medicato all’ospedale di Bracciano dove è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.

Sul posto per ricostruire l’accaduto i carabinieri della Stazione Roma Campo di Mare coordinati dai militari della Compagnia di Cerveteri. Nato in Australia, ma residente a Manziana, la salma di Frederick Castellarin è stata traslata all’Istituto di Medicina Legale del Verano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sequestrati la moto e la jeep.